Autor: Petr Krčmář, Root.cz

Ve čtvrtek 6. června se v Ballingově sále Národní technické knihovny v pražských Dejvicích uskuteční konference Den IPv6 2024, kterou společně organizují sdružení CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ.





Zájemci, kteří by chtěli na akci vystoupit se svým příspěvkem, mají možnost ho přihlásit na webu akce (call for presentations), a to do této neděle, tedy 14. dubna.