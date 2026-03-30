Den IPv6 proběhne 4. června. Organizátoři vyhlásili Call for Abstracts

Vilém Sládek
Dnes
Organizátoři Dne IPv6, tradiční akce věnované tématům spojeným s tímto protokolem, vyhlásili Call for Abstracts. Na webu konference mohou zájemci přihlašovat příspěvky o délce 20 nebo 40 minut či 10minutové lighting talky a to až do 30. dubna. Tvůrci programu uvítají návrhy přednášek z akademického i komerčního sektoru, které mohou být technického i netechnického zaměření.

Den IPv6 se letos uskuteční 4. června a místem konání bude i tentokrát Ballingův sál Národní technické knihovny v pražských Dejvicích. Akci společně připravují sdružení CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

Google Mapy se dočkaly vylepšení, na pomoc dostanete AI

Licenční smlouva: K čemu slouží a jak ji správně napsat

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů a přehledů

Vzniká vakcína proti tuberkulóze, která nenenchá jizvičku na paži

Segment počítačů pod 500 dolarů do dvou let zcela zmizí

Medvědí česnek už roste. Víme, kde i proč je nejlepší ho zamrazit

Šije policisty i potápěče. „Nanynky“ jsou zrcadlem svých majitelů

Nová zelená úsporám, nebo lobby bank? Sítě vřou kvůli úvěrům

Soud zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr

Netflix v Česku znovu zdražuje

Claude ve firmách získává na popularitě

„Limituje nás už prakticky jen rychlost světla“

Krátké připomenutí povinností před spuštěním JMHZ

Kupujeme levné mini PC s Ryzenem 7 ze zahraničí

Umělá inteligence už řídí i top manažery tuzemských firem

ÚOOÚ: nápor stížností, biometrické kauzy i nové digitální regulace

Vyplňujete přiznání a přehledy? Pozor na tyto časté chyby

OSVČ ušetří na minimálních zálohách sedm stovek měsíčně

Chytré televizory pod přísnějším dohledem?

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO