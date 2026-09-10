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Desátý brněnský C++ meetup ve středu 7. října

Životská
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C++ klávesnice Autor: Depositphotos
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Ve středu 7. října proběhne C++ Brno Meetup vol. 10, opět v prostorách budovy Q Mendelovy univerzity v Brně.

Hlavním řečníkem bude Hana Dusíková, co-chair Evolution Working Group a chair Study Group for Reflection v komisi ISO C++. Ve své přednášce C++ starts with cpp ukáže, co se děje uvnitř kompilátoru C++ a jak začít s implementací vlastního C++ frontendu.

Druhým řečníkem bude embedded software engineer David Čermák s praktickou ukázkou využití C++26 static reflection pro implementaci RPC a konektivity Wi-Fi.

Program začíná v 17:30, přednášky od 18:00. Po nich budou následovat networking a lightning talks. Jedná se o komunitní akci, registrace je zdarma.

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Autor zprávičky

Životská



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