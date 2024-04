Deset let od poslední bezpečnostní aktualizace Windows XP

Autor: Microsoft

Před deseti lety, 8. dubna 2014, vydala společnost Microsoft poslední bezpečnostní záplatu pro systém Windows XP. Skončila tím třináctiletá éra jednoho z nejikoničtějších desktopových operačních systémů.





Microsoft dodal první Windows XP ( RTM ) už 24. srpna 2001, o dva měsíce později byl systém Windows XP dostupný veřejnosti. Systému dostal téměř osmiletou běžnou podporu včetně nových funkcí, oprav chyb a bezpečnostních záplat. Poslední Service Pack 3 vyšel 21. dubna 2008, podpora skončila 14. dubna 2009.





Používali jste někdy na svém počítači Windows XP? Ano

Ne

Po skončení běžné podpory byl zahájen program Extended Security Program pro firmy, které jsou ochotny platit několik dalších let bezpečnostních aktualizací. Microsoft nakonec nabízel pro XP placené aktualizace celých pět let. Program skončil 8. dubna 2014, tedy více než 12 let po prvním vydání systému Windows XP.

V květnu 2017 vyšly ještě dodatečné nouzové opravy, které bránily šíření ransomwaru WannaCry. Operační systém Windows XP totiž deset let po svém konci stále stále odmítá zemřít. Podle nejnovějších statistik společnosti StatCounter je přibližně 0,39 % všech počítačů se systémem Windows a přístupem k internetu stále poháněno dnes již 22 let starým operačním systémem.