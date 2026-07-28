Desítky firem zakládají Open Secure AI Alliance, incident s Hugging Face ukázal hrozbu nového typu

Nvidia oznamuje založení Open Secure AI Alliance, s desítkami partnerů z řad velkých jmen mezi IT a AI společnostmi. Členy jsou například Adobe, Cadence, Cisco, Cloudflare, Dell, HPE, IBM, The Linux Foundation, Microsoft, Palantir, Red Hat, SAP, Siemens, SK Telecom, SpaceX a další.
Cílem aliance je vytvářet a sdílet open-source nástroje, modely či bezpečnostní standardy pro kybernetickou obranu. Jak ukázal incident Hugging Face, věc by se mohla velice brzy vymknout kontrole, pokud už se tak nestalo.
Pro dnešek pomiňme morální reputaci některých členů. Pro úplnost též doplňme tiskovou zprávu na webu Red Hatu.