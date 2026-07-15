Desktopové prostředí COSMIC Epoch 1.3 se vzhledem Frosted Glass

Vývojáři společnosti System76 vydali novou verzi 1.3 svého prostředí COSMIC. Ta jako nejviditelnější věc přináší nový vzhled prostředí Frosted Glass, zmrzlé sklo po vzoru macOS 10.10 či novějších.
Připomeňme, že desktop COSMIC je primárně součástí linuxové distribuce Pop!_OS od System76, která staví na Ubuntu a cílí na firemní linuxové stroje. COSMIC Epoch 1.3 je nyní k dispozici pro Pop!_OS 24.04 a kromě úpravy vzhledu přináší opravy některých chyb a další vylepšení použitelnosti prostředí (například funkční suspend pro GPU Nvidia či podpora wallpaperů ve formátu AVIF, s použitím knihovny
libdav1d).