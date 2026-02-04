DevConf.CZ 2026 hledá přednášející, přihlaste se do 1. března

DevConf.CZ 2026 je 18. ročníkem každoročně pořádané a volně přístupné konference pro všechny nadšence do open source. Tradičně proběhne v prostorách FIT VUT v Brně v termínu 18. – 19. června 2026 (čtvrtek - pátek). Veškeré info naleznete na webu konference.
Pokud jste vývojář, technologický architekt, IT konzultant, IT student, učitel informatiky na střední či vysoké škole a nebo zkrátka IT nadšenec, kterého zajímají poslední trendy v otevřených technologiích, pak si rozhodně nenechte tuto konferenci ujít.
Do 1. března máte navíc příležitost účastnit se DevConfu jako řečník či organizátor workshopu nebo komunitního stánku. Právě do tohoto data probíhá přihlašování přednášek, workshopů, meetupů a to prostřednictvím CfP portálu. Konference vítá zkušené přednášející, ale i začátečníky, které navíc dlouhodobě podporuje prostřednictvím speaker coaching programu.
Vstup na DevConf.CZ je zdarma, je pouze potřeba se včas registrovat. Všechny přednášky, prezentace a workshopy budou probíhat v angličtině. Obsah konference bude streamovaný, ale všichni přednášející budou prezentovat přímo na univerzitě.
Pokud vás konference zaujala, sledujte další dění na Fosstodonu, X či LinkedInu, nebo na webové stránce Devconf.CZ.