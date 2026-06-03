DevConf.CZ 2026 zveřejnil program a spustil registraci

Registrace na open source konferenci DevConf.CZ 2026 je otevřena. Konference se bude konat 18. a 19. června v prostorách Fakulty informačních technologií VUT v Brně.
Tento rok se opět můžete těšit na nabitý program, čeká na vás přes 90 přednášek, více než 20 lightning talků, přes 15 workshopů a meetupů, 15 komunitních stánků a spousta dalších aktivit přímo na místě.
Vstup na konferenci je zdarma, ale registrujte se co nejdříve, protože kapacita fakulty je omezena a lístky mizí rychle. Pokud se nemůžete zúčastnit osobně, konferenci můžete sledovat také živě prostřednictvím youtubového kanálu. Všechny přednášky, prezentace a workshopy budou probíhat v angličtině.
Pokud vás konference zaujala, sledujte další dění na Fosstodonu, X či LinkedInu, nebo na webové stránce Devconf.cz.