Root.cz  »  Bezpečnost

Dirty Frag je další chyba podobná Copy Fail, zatím pro ni neexistuje oprava

Petr Krčmář
Dnes
8 nových názorů

Sdílet

Dirty Frag Autor: Hyunwoo Kim

Před týdnem byla odhalena vážná zranitelnost Copy Fail, která umožňovala jednoduchou lokální eskalaci práv prakticky ve všech linuxových distribucích. Nyní je venku další podobný problém nazvaný Dirty Frag, který opět dovoluje povýšení oprávnění z běžného uživatele na roota.

Chyba byla bohužel prozrazena příliš brzy, ještě během komunikace s vývojáři jádra a distribucí. V tuto chvíli tedy ještě není v linuxových distribucích záplatována, nemá přidělené číslo CVE a její objevitel Hyunwoo Kim byl požádán o zveřejnění všech podrobností.

Dirty Frag je zranitelnost, která umožňuje získat oprávnění roota ve většině linuxových distribucí prostřednictvím kombinace zranitelnosti xfrm-ESP Page-Cache Write a zranitelnosti RxRPC Page-Cache Write. První jmenovaná chyba se do jádra dostala v lednu 2017 a druhá pak v červnu 2023.

Dirty Frag rozšiřuje třídu chyb, do níž patří chyby typu Dirty Pipe a Copy Fail. Jelikož se jedná o deterministickou logickou chybu, která není závislá na časování, není nutný žádný souběh, jádro při selhání exploitu neselže v panickém stavu a úspěšnost je velmi vysoká.

Úspěšné zneužití této chyby umožňuje místnímu uživateli získat oprávnění s právy roota ve většině linuxových distribucí, včetně Ubuntu 24.04.4, RHEL 10.1, openSUSE Tumbleweed, CentOS Stream 10, AlmaLinux 10, Fedora 44 a zřejmě i mnoha dalších.

Dirty Frag využívá podobný postup jako předchozí chyba chyba Copy Fail, je však spouštěn bez ohledu na to, zda je k dispozici modul algif_aead. I na systémech, kde je použito veřejně známé opatření proti chybě Copy Fail (blokování modulu algif_aead), je systém stále zranitelný vůči chybě Dirty Frag.

Vstoupit do diskuse (8 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Lidé cupují kulturu pro všechny a bojí se o kvalitu muzeí

Pro koho je vhodná alergenová imunoterapie?

Odkud se berou a jak se zbavit domácích škůdců

Kombinace některých doplňků nadělá víc škody než užitku

Edge drží v paměti hesla v čitelné podobě, mohou uniknout

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

Stát hodil školy přes palubu. Ty teď řeší, kde vzít na povinné plavání

Foto: obranné technologie vyvíjené na ČVUT

Ukládání dat v EU láká. Půlka českých firem by za to připlatila

Ověřování digitální identity je klíčem pro digitální ekonomiku

České bankomaty v praxi. Poplatek, špatný kurz nebo obojí

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025

Kritická chyba ve Windows je i po deseti letech stále nebezpečná

Hackeři napadli oblíbený nástroj pro práci se strojovým učením

Češi chtějí novou elektroniku, prodeje v březnu rostly

Studie o penzijku: Zhodnotit umí, ale poplatky patří k těm vyšším

Zdanění kryptoměn: kam v přiznání patří a na co dát pozor?

Na Vysočině věří globálnímu cloudu. Jak jste na tom vy?

DPP podle zákona o zemědělství a uplatnění slevy na pojistném

Operátoři nedostanou peníze za přechod na DVB-T2

ŠKOLENÍ Zabbix – pokročilé monitorování z pohledu sítí i operačních systémů
VÍCE INFO