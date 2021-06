Disney letos vypne 100 TV stanic, plně sází na streamovací službu

Autor: Samsung

Megakorporace Disney už nějakou dobu provozuje svoji streamovací službu Disney+. Díky pandemii viru SARS-CoV2 zase víme, že mnoho lidí nemá problém s přechodem od chození do kin na sledování premiér v pohodlí vlastního obýváku. Sečtěme to dohromady a máme jednoduchý výsledek: ve fiskálním roce 2020 zrušil Disney 30 svých TV kanálů a v roce 2021 to bude rovnou 100 TV kanálů.

Zkrátka Disney plně sází na streaming a vlastní službu Disney+. Skončí tak tradiční dětské TV kanály či naopak National Geographic, sportovní kanály i kanály filmové. Vše se přesune do světa internetu. Konkrétní data uzavírání TV kanálů budou probíhat tak, jak jsou nasmlouvány s partnery.

Pokud pomineme začátky s půjčovnou DVD, tak Netflix vyrostl již na onlajnu. Disney, tradičně kinosálová produkce, později puštěná i do TV sféry, ale indikuje, že očekávaná radikální změna je tady. Odteď už navěky naše TV v obýváku začínají přestávat plnit roli přijímače TV signálu a mění se v obrovské monitory s internetovým klientem s aplikacemi streamovacích služeb v zabudovaném počítači.