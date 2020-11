Do darovaných počítačů pro děti bude Praha 3 instalovat Linux Mint

Autor: Pixabay

Sbírka počítačů pro děti Prahy 3 úspěšně pokračuje, ale sehnat počítač není vše. Musí mít programy včetně operačního systému. Mnoho darovaných počítačů přijde prázdných bez software, který je třeba do nich doinstalovat. Pokud by šlo o Windows, bylo by navíc nutné platit za licenci. Praha 3 problém vyřešila tak, že dětem do počítačů instaluje jen otevřený software zdarma. Základ tvoří operační systém Linux Mint, který Praha 3 vyhodnotila jako nejvhodnější pro přechod od Windows, na který je většina dětských uživatelů dosud zvyklá, píše se ve zprávě vydané radnicí.

Píše se v ní, že jiné obce a městské části často o „holé“ počítače moc nestojí právě kvůli chybějícím licencím, pro Prahu 3 to není problém. Radnice začala do počítačů instalovat svobodný software, který je a vždy bude k dispozici zdarma. Všechny programy, které žáci k práci potřebují, jsou totiž zdarma k dispozici v otevřené licenci v dostatečné kvalitě. Není důvod pořizovat drahé licence. Licence často stojí více než samotný stroj, píše radnice.

Darované počítače vždy vyčistí odbor informatiky Prahy 3, nainstaluje do nich operační systém a další otevřený software, který žáci potřebují k práci. Standardní programový balíček pro žáky Prahy 3 tvoří Linux Mint, dále MS Teams pro Linux, webový prohlížeč Firefox a kancelářský balík OpenOffice LibreOffice.

Kdyby stát více využíval software, který je zdarma, ušetřil by miliardy, možná desítky miliard. U škol to platí dvojnásob, protože děti skutečně k práci nepotřebují profesionální programy s drahými licencemi. V tomto je koronavirus příležitostí pro vzdělávání všech, protože ani mnozí učitelé nikdy neviděli jiný operační systém než Windows, říká místostarosta pro školství Štěpán Štrébl (Piráti).

