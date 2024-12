Do Not Track končí ve Firefoxu 135

Autor: © Andrea Danti - Fotolia.com

Firefox podporoval Do Not Track (DNT) již 13 let. Bohužel webové stránky na signál DNT nereagují, naopak jej používají s ostatními nastaveními a rozšířeními k identifikaci uživatele (fingerprinting). Z tohoto důvodu Apple odstranil DNT ze Safari již v roce 2019. V Chrome a jeho forcích zatím DNT zůstává.





DNT tedy končí ve Firefoxu 135. Ve Firefoxu Nightly již změna proběhla. V současnosti je alternativou odklikávat na každé stránce sledovací sušenky, případně Global Privacy Control (GPC). To můžete v prohlížeči zkontrolovat na stránce GPC (zelené/červené světélko nahoře). Ve Firefoxu GPC zapnete podle návodu nebo nastavením privacy.globalprivacycontrol.enabled a privacy.globalprivacycontrol.functionality.enabled .

(zdroj: arstechnica)