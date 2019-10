 »   »  Docker stále v problémech

David Ježek

Uniklé memo šéfa Dockeru Roba Beardena prozrazuje, že situace ve firmě není dobrá, a to ani v kontextu toho, jak je viděna vnějším světem na základě rozličných informací. Steven J. Vaughan-Nichols to komentuje jednoduše: Docker potřebuje peníze.

Dle Beardena firma aktuálně jedná se dvěma potenciálními investory, kteří by do firmy nalili nějaké peníze a mohla tak pokračovat rozjetá strategie. Dockeru se už dříve podařilo získat téměř 273 miliónů dolarů, ale firma stále není zisková, stále žije z peněz strategických investorů kalibru Goldman Sachs a IPO se nijak neblíží.

Mimo jiné se tak momentálně spekuluje, že by firma mohla být někým odkoupena. To ale nic nemění na skutečnosti, že Docker stále nemá životaschopný plán, jeho dřívější plány ohledně orchestrace narušil příchod Kubernetes, kde Docker hraje podobné druhé housle jako jiní. Firma si také nebudovala úplně dobrou pověst v open-source komunitě, například Red Hat se tak nakonec zařídil jinak. Otázkou tak zůstává, co s Dockerem bude a jak dlouho může existovat ve stávající podobě.