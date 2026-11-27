Vývojáři redakčního systému Drupal upozornili na aktivně zneužívanou chybu CVE-2026-136716, která může vést k ovládnutí napadeného webu. Problém se týká instalačního skriptu
install.php a některých webů ve zvláštním nebo nedokončeném stavu instalace. Zranitelnost může přetrvávat i po opravě zveřejněné 18. listopadu; nebezpečné jsou weby, na nichž zůstal instalační skript vzdáleně dostupný. Drupal problém označil jako vysoce kritický.
Oprava navazuje na bezpečnostní oznámení SA-CORE-2026-017, které řešilo předchozí problém instalačního procesu. Nová chyba se podle vývojářů týká také produkčních webů, jejichž instalace zůstala v neobvyklém či nedokončeném stavu. Zranitelnost nemusí být rozpoznatelná v administraci a web napadený útočníkem už nemusí vykazovat původní zranitelný stav.
Správci mají aktualizovat Drupal 11.4.x na verzi 11.4.14, větev 11.3.x na 11.3.23 a Drupal 10.6.x na 10.6.23. Verze Drupal 11.2.x a starší a Drupal 10.5.x a starší jsou mimo podporu a bezpečnostní opravy pro ně nevycházejí. Po aktualizaci je třeba spustit
update.php, aby se opravily dotčené stavy instalace, a ověřit, že instalační skript není veřejně přístupný.
Drupal uvádí, že zneužívání chyby už v praxi probíhá a doporučuje prověřit záznamy na serveru kvůli neoprávněným přístupům a neočekávaným změnám účtu
user 1, tedy hlavního administrátorského účtu. Správci by měli také zkontrolovat, zda je u něj nastavená správná e-mailová adresa a zvážit změnu hesla.