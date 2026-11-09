Důkaz významné matematické domněnky o kvantových počítačích nalezen s pomocí AI

Dne 6. listopadu 2026 oznámila společnost Physical Superintelligence (PSI) důkaz Aaronsonovy-Ambainisovy domněnky, která patřila mezi významné otevřené problémy teorie kvantových výpočtů. Domněnku formulovali v roce 2008 informatici Scott Aaronson a Andris Ambainis. Zabývá se otázkou, za jakých podmínek mohou být kvantové počítače exponenciálně rychlejší než klasické.
Zatímco některé kvantové algoritmy, například Shorův algoritmus pro rozklad čísel na prvočinitele, využívají specifickou matematickou strukturu problému, nebylo jasné, zda lze podobného zrychlení dosáhnout i v obecném případě. Aaronson a Ambainis předpokládali, že bez takové struktury není exponenciální zrychlení možné, alespoň pokud rychlost měříme počtem přístupů ke vstupním datům. Svou domněnku převedli na matematické tvrzení o polynomech nízkého stupně: pokud se hodnoty takového polynomu dostatečně mění, musí existovat alespoň jedna vstupní proměnná, která má na jeho hodnotu významný vliv.
Důkaz nyní vytvořil výzkumný systém společnosti PSI využívající neveřejný model společnosti Anthropic. Projekt vedl výzkumník David Turturean, který systém vyvinul, zadal mu problém a následně výsledky kontroloval. Umělá inteligence našla úplný důkaz již během třetího dne výpočtu a později jej ještě dvakrát vylepšila. Důkaz navazuje na dřívější matematické práce, zejména Shachara Lovetta, Jiapenga Zhanga a Davida Reimera. Klíčovým krokem bylo odvození nové kombinatorické nerovnosti pomocí speciálního párování binárních vstupů, při jehož konstrukci se využívají determinanty.
Významnou součástí výsledku je také formální ověření v systému Lean, který dokáže strojově kontrolovat jednotlivé kroky matematického důkazu. Autoři zveřejnili odborný rukopis i zdrojové kódy umožňující kontrolu výsledku. Práce však zatím neprošla standardním nezávislým recenzním řízením.
Pokud se výsledek potvrdí, přinese důležité poznání o hranicích kvantových výpočtů: kvantové počítače nemohou automaticky přinášet exponenciální zrychlení při řešení libovolných úloh. Aby bylo takové zrychlení možné, musí problém vykazovat určitou matematickou strukturu, kterou dokáže kvantový algoritmus využít.