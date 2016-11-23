Dvě počítačové vědkyně dostaly medaili prezidenta Obamy

Dvě počítačové vědkyně Grace Hopperová (posmrtně) a Margaret Hamiltonová včera dostaly medaili svobody prezidenta Obamy. Grace Hopperová pracovala na jednom z prvních počítačů Harvard Mark 1 a vyvinula první překladač. Měli jsme tu před časem nejen o ní pěkný seriál.
Margaret Hamiltonová pracovala pro NASA na programech pro misi Apollo. Spolu s nimi dostali medaili také například Robert De Niro, Bill a Melinda Gatesovi (za nadaci), Tom Hanks, Michael Jordan, Robert Redford, Diana Rossová a Bruce Springsteen.
(Zdroj: slashdot)