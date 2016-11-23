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Dvě počítačové vědkyně dostaly medaili prezidenta Obamy

Jan Fikar
23. 11. 2016
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Margaret Hamiltonová Autor: NASA, podle licence: Public Domain
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Dvě počítačové vědkyně Grace Hopperová (posmrtně) a Margaret Hamiltonová včera dostaly medaili svobody prezidenta Obamy.  Grace Hopperová pracovala na jednom z prvních počítačů Harvard Mark 1 a vyvinula první překladač. Měli jsme tu před časem nejen o ní pěkný seriál.

Margaret Hamiltonová pracovala pro NASA na programech pro misi Apollo. Spolu s nimi dostali medaili také například Robert De Niro, Bill a Melinda Gatesovi (za nadaci), Tom Hanks, Michael Jordan, Robert Redford, Diana Rossová a Bruce Springsteen.

(Zdroj: slashdot)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.



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