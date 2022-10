Dvě různé komprese pro zram

Zram v Linuxu je komprimovaná část paměti, která vytvoří bloková zařízení /dev/zram0 , /dev/zram1 atd. S výhodou lze použít například na malých SBC jako komprimovaný swap, tak to dělá například Armbian.





Sergej Senožatsky z Google poslal ve středu záplatu, která umožňuje dvě různé komprese zram. Jako výchozí se použije rychlé lzo nebo lz4, kdežto na nepoužívané stránky anebo na velké stránky by se použila lepší ale pomalejší komprese jako zlib nebo zstd. Ve výsledku by lepší komprese měla šetřit paměť a přitom by neměla velký vliv na výkon například na Chrome OS.





(zdroj: phoronix)