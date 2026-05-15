Dvě závažné zranitelnosti Windows 11

Jan Fikar
Dnes
Windows 11 YellowKey Autor: Root.cz s Zoner AI

Bezpečnostní expert s přezdívkou Nightmare-Eclipse nedávno zveřejnil tři problémy v programu Microsoft Defender. Ve středu pak přidal zranitelnosti YellowKey a GreenPlasma. První YellowKey je obejití BitLockeru ve výchozí konfiguraci s použitím TPM. Pokud nastartujete do záchranného režimu s vloženým speciálním USB (odtud název), tak nemusíte zadávat heslo BitLockeru a celý disk je přístupný.

Druhá zranitelnost GreenPlasma je lokální eskalací práv v CTFMON. Microsoft zatím nemá opravu a vypadá to, že Nightmare-Eclipse o nových chybách neinformuje s předstihem, jak bývá dobrým zvykem.

(zdroj: bleepingcomputer)

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

