Root.cz  »  Byznys

ECB: AI v práci využíva už 52 % zamestnancov v eurozóne

johny
25. 9. 2026
5 nových názorů

Sdílet

Umělá inteligence AI programátor Autor: Root.cz s využitím Duck.ai
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Umelú inteligenciu pri práci využíva už 52 % zamestnancov v eurozóne, dvakrát viac než pred dvoma rokmi. Podľa analýzy Európskej centrálnej banky im šetrí v priemere tri hodiny týždenne; pri rozšírení na celú ekonomiku by mohla zvýšiť produktivitu o 3,8 %. AI častejšie využívajú mladší a vysokoškolsky vzdelaní pracovníci než starší kolegovia a ľudia s nižším vzdelaním.

Rozšíreniu AI však bránia nepresné výstupy, chýbajúce pravidlá a obavy o pracovné miesta. Viac než 40 % zamestnancov o jej používanie zatiaľ nemá záujem. ECB napriek tomu nezistila, že by AI doteraz znižovala celkovú zamestnanosť vo firmách.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse (5 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

johny



Odborné školení Hacking v praxi s etickým hackerem Lukášem Antalem
VÍCE INFO