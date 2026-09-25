ECB: AI v práci využíva už 52 % zamestnancov v eurozóne

Umelú inteligenciu pri práci využíva už 52 % zamestnancov v eurozóne, dvakrát viac než pred dvoma rokmi. Podľa analýzy Európskej centrálnej banky im šetrí v priemere tri hodiny týždenne; pri rozšírení na celú ekonomiku by mohla zvýšiť produktivitu o 3,8 %. AI častejšie využívajú mladší a vysokoškolsky vzdelaní pracovníci než starší kolegovia a ľudia s nižším vzdelaním.
Rozšíreniu AI však bránia nepresné výstupy, chýbajúce pravidlá a obavy o pracovné miesta. Viac než 40 % zamestnancov o jej používanie zatiaľ nemá záujem. ECB napriek tomu nezistila, že by AI doteraz znižovala celkovú zamestnanosť vo firmách.