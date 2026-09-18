Většina počítačových programů generuje logy – tedy zprávy a záznamy o své činnosti. ELK Stack – ElasticSearch, Logstash, Kibana – je populární nástroj, který umí logy efektivně zpracovávat, ukládat a zpřístupňovat.
Elastic Stack (drive ELK) je sada nastrojů na komplexní spravu logu. Na našem kurzu se seznámíme s Elastic Stackem, ukážeme jak jej naistalovat a spravovat. Naucime se jak do nej dostat logy, jak v nich vyhledávat a jak tvorit dashboardy a alerty. Dvoudenní školení se uskuteční 13. a 14. října a povede jej zkušený admin Ondřej Sika.
Školení Elastic Stack Log Management vás prakticky provede implementací a správou Elastic Stacku (ELK) pro efektivní log management. Prozkoumáte různé metody nasazení včetně VMs, Dockeru a Kubernetes s využitím Elastic Cloud on Kubernetes (ECK).
Naučíte se správě různých typů logů v Elasticsearch, instalaci a konfiguraci Beats pro sběr logů a vytváření vizualizací a dashboardů v Kibaně pro lepší monitorování a analýzu logů. Na závěr se seznámíte s metodami zálohování a replikace logů pomocí Cross Cluster Replication.