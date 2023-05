Autor: PCWorld s využitím aplikace Midjourney

Elon Musk v úterý oznámil, že Twitter bude mít šifrované textové zprávy (DM) mezi uživateli. První verze měla vyjít už ve středu. Elon dále tvrdí, že nebude moci zprávy rozšifrovat a to ani pokud by mu někdo „mířil zbraní na hlavu“.





Dále Elon říká, že bude přidána i audio a video komunikace. To by se mělo stát později v tomto roce. K tomuto Elon připojil v komentáři i jediné písmeno „X“. Někteří se domnívají, že to bude název nové univerzální aplikace (everything app).





(zdroj: arstechnica)