Elon Musk kupuje Twitter za 1 bilión Kč

Částka na úrovni 44 miliard USD (uváděno je též 43 či 46,5 miliardy USD), tedy v přepočtu přibližně 1000 miliard Kč, se odmítá těžko. Představenstvo Twitteru souhlasí s prodejem firmy Elonu Muskovi za 54,20 USD/akcie, zhruba 38 % nad hodnotou Twitteru před zveřejněním této nabídky. Mezitím hodnota akcií roste o jednotky procent.

Za předpokladu, že akcionáři Twitteru prodej schválí, pořídí si Elon Musk do svého portfolia jednu z největších sociálních sítí, kterou dle svých slov hodlá nadále rozvíjet (v tichosti dodejme, že zejména v oblastech, kde se Twitter zatím bránil). Podrobně k tématu například The Wall Street Journal či čerstvě The Guardian. Každopádně jde o jeden z největších nákupů/prodejů firem ze světa IT, kterému i tři a půl roku stará koupě Red Hatu společností IBM vlastně jen sekunduje.