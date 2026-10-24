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Embedded & MobileLinux Hackday #2 v Českých Budějovicích už 30. října

Luboš Kocman
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MobileLinux Hackday Autor: MobileLinux Hackday
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Po velkém úspěchu prvního MobileLinux Hackdaye se akce vrací do Českých Budějovic s druhým ročníkem. V pátek 30. října 2026 od 10:00 se v prostorách Jihočeské univerzity uskuteční Embedded & MobileLinux Hackday #2. Těšit se můžete na témata jako Immutable Linux na telefonech (BengalOS), U-Boot a upstream vývoj, AI optimalizace pro embedded systémy nebo otevřený hardware.

Nebude chybět praktické hackování, sdílení zkušeností a možnost vyzkoušet si flashování Linuxu na telefon. Přineste si vlastní Raspberry Pi, ESP, RISC-V nebo jiný hardware a přijďte si popovídat s komunitou.

Registrace je otevřená do 29. října, kapacita prostor je omezená.

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Autor zprávičky

Luboš Kocman



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