Emulátor Playstation 3, RPCS3, podporuje ještě starší Radeony, ale za cenu výkonnostních kompromisů

Open-source projekt Playstation 3 emulátoru RPCS3 přidává podporu běhu na dalších Radeonech, a to až po řadu HD 2000 z éry před téměř 20 lety. Obecně pod tímto emulátorem běží už tři čtvrtiny her, které na Playstation 3 vyšly, do budoucna je v plánu samozřejmě tento počet nadále navyšovat, plus odstranit závislost na firmwaru této konzole. Nově byl také implementován modul cellSysmodule.
V podpoře Radeonů jde nově o dříve podporovanou generaci Terascale 2 (například Radeon HD 5850), u které se za poslední roky výrazně zvýšil výkon, tedy fps ve hrách. Vývojáři dále zprovoznili předchozí generaci, konkrétně je řeč o ATI Radeon HD 4890, prvním Terascale 1 GPU.
Ještě hlouběji sahá podpora pro 65nm Radeony, reprezentované modelem ATI Radeon HD 3870 z roku 2007 a následně pak nejstarší podporovanou generaci, 80nm řadu s modelem ATI Radeon HD 2600 XT ze začátku roku 2007. Dlužno konstatovat, že výkon pro tyto nově podporované Radeony je slabý, čeká jej spousta optimalizací a v tuto chvíli nejde považovat fps za hratelné, ani když je sníženo rozlišení z 720p na hodně bídné 273p.