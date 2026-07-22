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Emulátor Playstation 3, RPCS3, podporuje ještě starší Radeony, ale za cenu výkonnostních kompromisů

David Ježek
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Radeon HD 2900 XT Autor: F2FTech, podle licence: CC BY-SA 4.0
Radeon HD 2900 XT
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Open-source projekt Playstation 3 emulátoru RPCS3 přidává podporu běhu na dalších Radeonech, a to až po řadu HD 2000 z éry před téměř 20 lety. Obecně pod tímto emulátorem běží už tři čtvrtiny her, které na Playstation 3 vyšly, do budoucna je v plánu samozřejmě tento počet nadále navyšovat, plus odstranit závislost na firmwaru této konzole. Nově byl také implementován modul cellSysmodule.

V podpoře Radeonů jde nově o dříve podporovanou generaci Terascale 2 (například Radeon HD 5850), u které se za poslední roky výrazně zvýšil výkon, tedy fps ve hrách. Vývojáři dále zprovoznili předchozí generaci, konkrétně je řeč o ATI Radeon HD 4890, prvním Terascale 1 GPU.

Ještě hlouběji sahá podpora pro 65nm Radeony, reprezentované modelem ATI Radeon HD 3870 z roku 2007 a následně pak nejstarší podporovanou generaci, 80nm řadu s modelem ATI Radeon HD 2600 XT ze začátku roku 2007. Dlužno konstatovat, že výkon pro tyto nově podporované Radeony je slabý, čeká jej spousta optimalizací a v tuto chvíli nejde považovat fps za hratelné, ani když je sníženo rozlišení z 720p na hodně bídné 273p.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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