EU navrhuje omezit GDPR na úkor soukromí občanů

Evropská komise představila plán Digital Omnibus, který má podle ní zjednodušit podnikání a ulevit občanům. Návrh, který je Komisí prezentován vždy ve spojení s obtěžujícími "cookie" lištami, má ale dalekosáhlé důsledky pro soukromí všech občanů EU.
Na poplach bije například Rakouská lidsko právní organizace Noyb (None Of Your Business), která dosáhla stovek úspěchů při boji s nadnárodními společnostmi, které ve velké míře data občanů zneužívají, nebo i proti EU samotné.
Noyb nejnovější návrh ostře kritizuje a říká, že jde o snahu Evropské komise zničit základní pilíře ochrany soukromí GDPR, na kterou jsou občané EU zvyklí. Dodává, že údajné zjednodušení bude mít minimální dopad na malé a střední podniky v EU, zatímco pro velké Americké společnosti je to dárek, který otevírá nová vrátka k datům občanů a jejich použití při trénování AI modelů.
Prvním problémem, na který Nyob upozorňuje, se týká samotné definice osobních dat, které návrh zužuje, a umožňuje samotným společnostem hodnotit, zda se o osobní data vůbec jedná nebo jestli data pseudo-anonymizovaná dokáží zpětně přiřadit ke konkrétnímu člověku. Tohle má prý v důsledku vést k nevymahatelnosti GDPR, protože společnosti můžou jednoduše tvrdit, že se o osobní data nejedná a můžou s nimi nakládat jak chtějí.
Další problém se týká přístupu k datům na koncových zařízeních typu mobilní telefon nebo počítač, které jsou nyní chráněny pomocí regulace ePrivacy, ale které by nově byly přístupné například pro vytváření statistik nebo z bezpečnostních důvodů.
Další kritika se týká používání dat občanů pro trénování modelů AI obecně. Návrh sice počítá s tím, že občané budou moci použití svých dat odmítnout (opt-out), ale jak Nyob upozorňuje, lidé by to museli dělat tisíckrát za rok u každé společnosti. Jejich data navíc můžou být zpracovávána i u společností, které ani neznají.
Ke kritice návrhu se přidává i organizace Amnesty International, která mluví o největším snížení soukromí v celé historii EU a které je navíc prosazováno urychleným a záměrně neprůhledným nedemokratickým způsobem.
Otázkou zůstává, které z členských zemí EU vlastně návrh či obecně změny v GDPR podporují. Estonsko, Francie, Rakousko či Slovinsko je prý zásadně proti jakýmkoli změnám v GDPR, zatímco Německo, které je v Evropě považováno za zemi, která obecně soukromí občanů podporuje, je údajně pro a lobuje za změny na pomoc AI společnostem. Podle dalších zdrojů se jedná o výsledek tlaku Amerického prezidenta Trumpa a velkých společností na představitele EU.
K návrhu se vyjádřila i europoslankyně za Českou republiku Markéta Gregorová, která říká, že je "překvapená a znepokojená" tím, že se téma GDPR opět otevírá a říká, že Evropská základní práva musí mít vždy přednost před finančním ziskem. Návrh naopak podporuje Finská Europoslankyně Aura Salla, která dříve pracovala pro společnost Meta a vedle její lobby v Bruselu.
Irská organizace ICCL spekuluje, že příprava veřejnosti na tento návrh stojí za nepřiměřenou chválou AI, kterou prezidentka Evropské komise von der Leyen předvedla na konferenci Annual EU Budget Conference 2025 a za kterou si vysloužila kritiku a otevřený dopis od odborníků.
