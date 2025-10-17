Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Evropská komise bude regulovat externí zdroje a nabíječky od roku 2028

Evropská komise bude regulovat externí zdroje a nabíječky od roku 2028

Jan Fikar
Dnes
6 nových názorů

Sdílet

Cubenest nabíječka Autor: Cubenest

Po standardu USB-C pro nabíjení se Evropská komise zaměří na externí zdroje. Jde o zdroje pro chytré telefony, routery, notebooky, monitory a tak dále. Podle pondělního plánu (PDF) budou muset zdroje do 240 W pracovat s více zařízeními, aby se zamezilo kupování nového zdroje s každým produktem.

Dále bude stanovena hodnota minimální účinnosti při zatížení 10 % pro zdroje od 10 W a také spotřeba bez zatížení a to včetně bezdrátových nabíječek. Nařízení by mělo začít platit v roce 2028. V roce 2035 by měla díky nařízení klesnout spotřeba energie o 3 % a uživatelé v EU by měli celkem ušetřit 100 milionů eur za rok (tedy asi 5 korun na obyvatele na rok).

(zdroj: slashdot)

Vstoupit do diskuse (6 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Dále u nás najdete

Které banky dají dětem kapesné za sjednání účtu?

Léky na křečové žíly má smysl brát celý rok

Nechtějí pracovat, nebo jen pracují jinak? Jak pochopit pracovní trh

České firmy zaostávají i za slovenskými ve využívání AI

Synology povoluje disky jiných značek, ale jen u některých NAS

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

Google rozšiřuje AI ve vyhledávání, zabíjí své životodárné zdroje

Běží prevence nádoru slinivky, jakým trpí expremiér Topolánek

Zuzana opustila svět kamer a našla radost v těstě z brambor a mouky

Díky AI vznikne řada filmů, na které nebyly peníze

V Česku se rýsuje oficiální „švarcsystém pro startupy“

Firemní schizofrenie – zavedené zvyky versus moderní nástroje

Česko v e-mailingu zaostává, pro firmy je stále na okraji zájmu

Motoristé chtěli snížit OSVČ odvody, ale navrhli jejich zvýšení

Dohody o provedení práce se od roku 2026 výrazně změní

Předem si můžete najít, co názvy znamenají, zve Restaurant Week

Zálohy OSVČ nakonec vzrostou méně. Co změní nová vláda?

MicroPythonOS je grafický operační systém pro ESP32

Jaké to bylo na konferenci LinuxDays 2025? (galerie)

Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize