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Ext4 přijde o volbu data=journal

Jan Fikar
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Opravář HDD pevný disk hard Autor: Shutterstock
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Souborový systém Ext4 má několik voleb data=ordered,writeback a journal. Výchozím je ordered, kdy jsou data zapsána před metadaty do žurnálu. Volba writeback má větší výkon, ale nedodržuje pořadí, proto může například po výpadku proudu soubor obsahovat stará data. Nejbezpečnější volba journal zapíše prvně žurnál a pak data, je však nejpomalejší. Zakazuje optimalizace například opožděnou alokaci a direct I/O. 

Tato volba bude v jádře 7.3 označena jako zastaralá a chystá se odstranění patrně v lednu roku 2028. Jinou než výchozí volbu data=ordered patrně používá málo uživatelů, také kvůli tomu, že jednou namountovaný Ext4 již nemůže tento parametr změnit. To je problém třeba pro /, je tedy potřeba mít stejný parametr v /etc/fstab  i v parametrech jádra  rootflags=.

(Zdroj: phoronix)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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