Ext4 přijde o volbu data=journal

Souborový systém Ext4 má několik voleb
data=ordered,
writeback a
journal. Výchozím je
ordered, kdy jsou data zapsána před metadaty do žurnálu. Volba
writeback má větší výkon, ale nedodržuje pořadí, proto může například po výpadku proudu soubor obsahovat stará data. Nejbezpečnější volba
journal zapíše prvně žurnál a pak data, je však nejpomalejší. Zakazuje optimalizace například opožděnou alokaci a direct I/O.
Tato volba bude v jádře 7.3 označena jako zastaralá a chystá se odstranění patrně v lednu roku 2028. Jinou než výchozí volbu
data=ordered patrně používá málo uživatelů, také kvůli tomu, že jednou namountovaný Ext4 již nemůže tento parametr změnit. To je problém třeba pro
/, je tedy potřeba mít stejný parametr v
/etc/fstab i v parametrech jádra
rootflags=.
(Zdroj: phoronix)