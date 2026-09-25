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F-Droid 2.0 přináší velký redesign obchodu s otevřenými aplikacemi pro Android

Petr Krčmář
25. 9. 2026
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F-Droid Autor: F-Droid
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Projekt F-Droid oznámil vydání aplikace F-Droid 2.0, která představuje kompletní přepracování populární aplikace implementující alternativní obchod s otevřenými a svobodnými aplikacemi pro Android. Mezi významné změny v této verzi patří snazší vyhledávání a instalace aplikací, užitečnější kategorie aplikací, vylepšené vyhledávání a mnoho dalšího.

F-Droid už více než deset let nabízí uživatelům možnost objevovat a instalovat svobodné a open-source aplikace pro Android. F-Droid 2.0 na těchto základech staví a přináší moderní rozhraní, lepší vyhledávání aplikací, vylepšené vyhledávání a jednodušší uživatelský zážitek, který funguje skvěle, ať už jste na F-Droidu nováčkem, nebo ho používáte už léta, píše se v oznámení velké novinky.

Uživatelské prostředí bylo přepracováno tak, aby plynule navazovalo na současné trendy v Androidu, jako je Material Design, a zároveň zachovalo známé způsoby interakce s F-Droidem. Klíčové komponenty byly přepracovány a přepsány pomocí Kotlin Compose, což je v současnosti standardní sada nástrojů, čímž vznikl základ, který nám v následujících letech pomůže rychleji přinášet vylepšení.

Nejde ale zdaleka jen o uživatelské rozhraní, ale k dispozici jsou také volitelné automatické aktualizace aplikací, volby týkající se využívání mobilních dat, lepší integrace sítě Tor a možnost rychlého odstranění citlivých dat. Nová verze také lépe zapadá do současného ekosystému okolo Androidu, což by mělo zjednodušit život všem přispěvatelům.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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