F-Droid 2.0 přináší velký redesign obchodu s otevřenými aplikacemi pro Android

Projekt F-Droid oznámil vydání aplikace F-Droid 2.0, která představuje kompletní přepracování populární aplikace implementující alternativní obchod s otevřenými a svobodnými aplikacemi pro Android. Mezi významné změny v této verzi patří snazší vyhledávání a instalace aplikací, užitečnější kategorie aplikací, vylepšené vyhledávání a mnoho dalšího.
F-Droid už více než deset let nabízí uživatelům možnost objevovat a instalovat svobodné a open-source aplikace pro Android.
F-Droid 2.0 na těchto základech staví a přináší moderní rozhraní, lepší vyhledávání aplikací, vylepšené vyhledávání a jednodušší uživatelský zážitek, který funguje skvěle, ať už jste na F-Droidu nováčkem, nebo ho používáte už léta, píše se v oznámení velké novinky.
Uživatelské prostředí bylo přepracováno tak, aby plynule navazovalo na současné trendy v Androidu, jako je Material Design, a zároveň zachovalo známé způsoby interakce s F-Droidem.
Klíčové komponenty byly přepracovány a přepsány pomocí Kotlin Compose, což je v současnosti standardní sada nástrojů, čímž vznikl základ, který nám v následujících letech pomůže rychleji přinášet vylepšení.
Nejde ale zdaleka jen o uživatelské rozhraní, ale k dispozici jsou také volitelné automatické aktualizace aplikací, volby týkající se využívání mobilních dat, lepší integrace sítě Tor a možnost rychlého odstranění citlivých dat. Nová verze také lépe zapadá do současného ekosystému okolo Androidu, což by mělo zjednodušit život všem přispěvatelům.