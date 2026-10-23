Factorio 2.1 nativně pro Linux na ARM64

Právě vyšla oblíbená hra Factorio ve stabilní verzi 2.1. Mezi hlavní novinky patří nativní podpora pro Linux na ARM64, o které jsme psali již v experimentální fázi. Znamená to, že Factorio pustíte například na Steam Frame, Raspberry Pi, Asahi Linuxu na Apple s procesorem ARM. U Raspberry Pi je připsáno, že jde zatím jen o server, i když v experimentální fázi byl měřen výkon hry a dosahoval asi 16 FPS.
Kromě toho přináší nová verze některá další drobná vylepšení. Tentokrát nejsou přidány žádné nové planety, žádní nepřátelé ani technologie. Jde spíš o drobnosti, na které nezbyl čas při vydání 2.0 před dvěma lety.
(zdroj: gamingonlinux)