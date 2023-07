Fairphone 3 dostává Android 13, podpora se prodlužuje na 7 let

Autor: Fairphone

Telefony Fairphone jistě netřeba zde představovat. Kdo v roce 2019 koupil Fairphone 3 či 3+ už dnes možná tento telefon používá s novějším 48Mpix fotomodulem, jen jej možná trápilo, že výrobce nenasadil Android 12. To se nyní mění, Fairphone 3/3+ dostává rovnou Android 13 (dvanáctka nepodporovala použitý ARM čip) a současně oznamuje, že trojkový model bude podporován ne původně plánovaných 5 let, ale rovnou 7 let, stejně jako dříve u Fairphone 2.





Fairphone 3/3+ tak dostane minimálně Android 16, možná dokonce i Android 17, původně přitom začínal na Androidu 9. O podporu se postará přímo Fairphone. Telefon staví na 14nm Snapdragonu 632 s 4GB / 64GB pamětí. Doplňme, že informace se týká výchozí konfigurace telefonu s OS Android, uživatelé ale mají i jiné možnost, včetně kompletně odGoogleného systému /e/OS.