Root.cz  »  Windows  »  Falešná stránka 7Zip šířila škodlivý kód pro Windows

Falešná stránka 7Zip šířila škodlivý kód pro Windows

Jan Fikar
Dnes
2 nové názory

Sdílet

Zip zips Autor: Depositphotos

Oblíbený kompresní program 7-Zip má oficiální stránku 7-zip.org. Někdo si však zaregistroval doménu 7zip[.]com, jejíž obsah odpovídal oficiální stránce s jediným rozdílem. Instalační soubory pro Windows obsahovaly kromě 7-Zipu i škodlivý kód.

Škodlivý kód se instaluje do adresáře C:\Windows\SysWOW64\hero\ a jde o tři soubory uphero.exe, hero.exe a hero.dll. Funkcí škodlivého kódu je tzv. proxyware. IP adresa oběti je zneužívána jako placená služba pro podvody nebo anonymitu.

(zdroj: bleepingcomputer)

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Lékaři začnou řešit, kolik mají lidé v pase

Telefonát jako malware. Podvody v ČR násobně rostou

Cukrářům prodával stroje na zmrzlinu, pak se stal jedním z nich

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě

Samsung Care+ v Česku nabídne opravy bez omezení

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

Jak porodnice pomáhají, když dítě zemře?

Hrdinství systém nenahradí. Proč se startupy stěhují z ČR?

Evidenční list již zaměstnavatel vyhotovovat nebude

Špionáž v Googlu a phishing na Signalu

Korekce bitcoinu snížila počet milionářů o téměř 12 tisíc

Služba pro zaměstnavatele pro sdělení identifikátorů pro JMHZ

Itálie má dvě pasti, které už se těší na řidiče mířící na olympiádu

Začínající podnikatel: Vedlejší podnikání

Investice do zbrojení: Tři experti radí tipy, co by se mohly vyplatit

Máme tu propast mezi složitostí cloudu a odolností. Co s tím?

Co teď donést do práce, abyste získali daňové úlevy?

Nedostatek a zdražování RAM pamětí není dočasný výpadek

Víte, proč byste si měli nechat vyšetřit játra?

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI