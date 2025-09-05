Root.cz  »  Bezpečnost  »  Falešné TLS certifikáty pro 1.1.1.1

Falešné TLS certifikáty pro 1.1.1.1

Jan Fikar
Dnes
Cloudflare logo Autor: Cloudflare

Ve středu se objevila informace o třech falešných TLS certifikátech pro adresu 1.1.1.1. Tu používá Cloudflare jako veřejné DNS a tak mohly být rozšifrovány dotazy DNS over HTTPS nebo DNS over TLS. VPN služby WARP se problém netýká.

Tři certifikáty byly vydány chorvatskou firmou Fina RDC 2020 v rozporu s pravidly, protože obsahovaly SAN (Subject Alternative Name) 1.1.1.1. První certifikát byl vydán 24. května letošního roku, ale nějaké pokusy proběhly již loni v únoru. Všechny tři certifikáty byly včera zneplatněny. Cloudflare napsal o incidentu podrobnou zprávu.

(zdroj: arstechnica)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

