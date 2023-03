Farmáři nemohou opravit své traktory kvůli copyrightu

Autor: Depositphotos

Server TorrentFreak uveřejnil článek pojednávající o farmářích, kteří si nemohou opravit své traktory značky John Deere kvůli copyrightu. Ten jim zakazuje manipulovat s řídící jednotkou zakoupených traktorů a ostatního farmářského vybavení.





John Deere, největší výrobce zemědělských strojů, se již dříve tohoto roku obrátil na Copyright Office s tím, že chce své stroje licencovat. Podle nich se zákazník nestává majitelem, ale pouze dostane licenci na jeho využívání.





Do července by se měla Copyright Office vyjádřit, jestli je s firmou John Deere ve shodě. Pokud by návrh zamítla, zákazníci by mohli své zařízení opravovat a modifikovat. Jestli ale dostane za pravdu John Deere, budou muset zákazníci jezdit do jejich autorizovaného servisu kvůli každé drobné poruše.

Podobnou strategii jako John Deere zvolilo již několik výrobců. Ti se odvolávají na DMCA/EUCD.

DMCA je zkratka slov Digital Millennium Copyright Act a jedná se o zákon, který zpřísňuje pohled práva na zacházení s digitálními daty. Kromě jiného zakazuje použití technologií nebo zařízení pro obcházení DRM ochran. V Evropě máme obdobu americké DMCA, zvanou EUCD.

(Zdroj: TorrentFreak, Wired)