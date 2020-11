Fedora 34 již možná s PipeWire místo PulseAudio/JACK

Autor: PipeWire

Nadějný projekt jednotného rozhraní pro audio a video na Linuxu, PipeWire, už možná najdeme ve Fedoře 34. Tam by mohl převzít roli pro zvuk, kterou v tuto chvíli plní standardní rozhraní jako PulseAudio a JACK (případně stará dobrá ALSA). Zdali se PipeWire jako výchozí ve Fedoře 34 objeví, se nyní diskutuje.

PipeWire vyvíjený v Red Hatu je samozřejmě už nějakou dobu ve Fedoře k dispozici, ale ne jako výchozí správce. Návrh mu chce s příštím vydáním svěřit právě zvuk. Výhodou přitom je zpětná kompatibilita s PulseAudio, pročež všemožné aplikace nemusejí být přepsány, aby nad PipeWire běžely (stejné platí pro ALSA a JACK).

Jde samozřejmě o zásah do architektury systému s velkým dopadem, takže se nechme překvapit, jak to dopadne. Fedora Engineering and Steering Committee (FESCo) bude teprve rozhodovat. Stále existují i kritické hlasy upozorňující, že PipeWire ještě plně nevyzrál a nepředstavuje 1:1 náhradu za PulseAudio a navrhující, aby toto rozhodnutí bylo posunuto až na Fedoru 35. Lze samozřejmě předpokládat, že jakmile nasadí PipeWire Fedora, tak během pár jejích vydání, kdy se vyladí různé mouchy a mušky, začne PipeWire postupně přicházet i do dalších linuxových distribucí.