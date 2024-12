Fedora 39 už nemá podporu, je čas přejít na novější verzi

Autor: Fedora Project

Každé nové vydání Fedory znamená konec podpory pro verzi, která byla uvolněna před rokem. Po nedávném uvedení Fedory 41 tedy nastal čas se rozloučit s verzí 39, která přestala dostávat aktualizace k 26. listopadu.





I když jsou její repozitáře nadále přístupné, už neobdrží žádné nové aktualizace, včetně těch, které se týkají bezpečnosti. Celková délka podpory Fedory 39 činila 384 dnů. Dostala přesně 31419 aktualizací, z nichž 823 bylo bezpečnostních.

Uživatelé, kteří stále ještě používají Fedoru 39, by měli co nejdříve zvážit přechod na podporovanou verzi, jako je Fedora 40 nebo 41, kde jsou zajištěny další aktualizace. Je důležité mít na paměti, že absence aktualizací může znamenat riziko pro bezpečnost systému, a proto je doporučeno provést upgrade co nejdříve.