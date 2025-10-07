Fedora 43 zvětší /boot, nejen kvůli Nvidii

Do Fedory 43, jejíž vydání je skoro za rohem, míří klíčová změna nastavení systému. Příští Fedora přinese výrazně zvětšený
/boot oddíl. Důvodem je nutnost na něj dostat velké balíky dat, jako třeba firmware GPU Nvidia.
Vedle binárních balíků Nvidie, jimž je potřeba udělat prostor pro použití s ovladačem Nouveau, jde i o budoucí potřeby v Rustu psaného ovladače Nova. Na poslední chvíli navržená a schválená změna zvětšuje výchozí velikost oddílu
/boot z 1 GB na 2 GB. To vše s nadějí, že tato velikost by snad aspoň 6 let mohla postačovat.
Sluší se však doplnit, že tímto krokem se neodvrací žádná existující katastrofa, 1GB prostor na
/boot je v současnosti bezproblémový, firmwary Nvidie mají typicky několik desítek MB, letos v létě některé nabobtnaly do zhruba 100MB velikosti. Očekává se ale také, že vedle NVidie porostě i velikost firmwarů třeba pro Qualcomm Snapdragony X Elite a podobné produkty.