Fedora 45 je tu, přináší Linux 7.2, GNOME 51 či Stratis v instalátoru

Po několika odkladech přichází na svět Fedora 45, podzimní vydání oblíbené distribuce vybavené aktuálními verzemi desktopových prostředí v čele s novým GNOME či KDE Plasmou. První novinkou, která potká uživatele při nové instalaci, je ale podpora úložiště typu Stratis hned v instalátoru Anaconda.
Novinky této verze shrnuje detailněji záznam na Wiki projektu, vypíchněme přechod na RPM 6.1, nové verze nástrojů GNU, OpenSSL 4.0 a samozřejmě desktopové prostředí GNOME 51. Použito je jádro Linux 7.2 s tím, že 7.3 bude k dispozici již brzy.