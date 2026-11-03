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Fedora 45 je tu, přináší Linux 7.2, GNOME 51 či Stratis v instalátoru

David Ježek
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Fedora Autor: Fedora Project
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Po několika odkladech přichází na svět Fedora 45, podzimní vydání oblíbené distribuce vybavené aktuálními verzemi desktopových prostředí v čele s novým GNOME či KDE Plasmou. První novinkou, která potká uživatele při nové instalaci, je ale podpora úložiště typu Stratis hned v instalátoru Anaconda.

Novinky této verze shrnuje detailněji záznam na Wiki projektu, vypíchněme přechod na RPM 6.1, nové verze nástrojů GNU, OpenSSL 4.0 a samozřejmě desktopové prostředí GNOME 51. Použito je jádro Linux 7.2 s tím, že 7.3 bude k dispozici již brzy.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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