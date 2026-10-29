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Fedora 45 míří na Raspberry Pi 5, některé funkce zatím chybí

Petr Krčmář
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Raspberry Pi 5 Autor: Raspberry Pi Foundation
Raspberry Pi 5
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Fedora se na Raspberry Pi 5 dostává do použitelného stavu. Peter Robinson, který se na podpoře podílí, uvádí, že Fedora 45 bude fungovat na všech variantách Raspberry Pi Model 5B. Podpora pro Compute Module 5 a Raspberry Pi 500+ je zatím ve vývoji.

Základní výbava už zahrnuje start z microSD karty nebo úložiště NVMe, kabelovou i bezdrátovou síť, USB a akcelerovanou grafiku. Funguje také základní správa teploty a ventilátoru a některé další periferie, například SPI a I2C. Fedora 45 tak nabídne i grafické prostředí s hardwarovou akcelerací, zatímco zvuk a řada dalších funkcí zatím podporované nejsou.

U Fedory 44 je při prvním spuštění potřeba dočasně použít parametr jádra cma=256M@0M-1024M. Jakmile se systém spustí a uživatel aktualizuje jádro a firmware na nejnovější verze, při dalších startech už tato volba není nutná. Ve Fedoře 45 je problém opravený, takže tato úprava odpadá.

Robinson tedy doporučuje vyzkoušet některou variantu Fedory 45 z vydávacích kandidátů. Tu lze na Raspberry Pi 5 zapsat obvyklým způsobem, a to i na NVMe. Fedora 44 také podporuje start z microSD a NVMe, nikoli však z úložiště připojeného po USB.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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