Fedora 45 míří na Raspberry Pi 5, některé funkce zatím chybí

Fedora se na Raspberry Pi 5 dostává do použitelného stavu. Peter Robinson, který se na podpoře podílí, uvádí, že Fedora 45 bude fungovat na všech variantách Raspberry Pi Model 5B. Podpora pro Compute Module 5 a Raspberry Pi 500+ je zatím ve vývoji.
Základní výbava už zahrnuje start z microSD karty nebo úložiště NVMe, kabelovou i bezdrátovou síť, USB a akcelerovanou grafiku. Funguje také základní správa teploty a ventilátoru a některé další periferie, například SPI a I2C. Fedora 45 tak nabídne i grafické prostředí s hardwarovou akcelerací, zatímco zvuk a řada dalších funkcí zatím podporované nejsou.
U Fedory 44 je při prvním spuštění potřeba dočasně použít parametr jádra
cma=256M@0M-1024M. Jakmile se systém spustí a uživatel aktualizuje jádro a firmware na nejnovější verze, při dalších startech už tato volba není nutná. Ve Fedoře 45 je problém opravený, takže tato úprava odpadá.
Robinson tedy doporučuje vyzkoušet některou variantu Fedory 45 z vydávacích kandidátů. Tu lze na Raspberry Pi 5 zapsat obvyklým způsobem, a to i na NVMe. Fedora 44 také podporuje start z microSD a NVMe, nikoli však z úložiště připojeného po USB.