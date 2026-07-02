Fedora Council zastavuje diskusi o variantě AI Developer Desktop, návrh je třeba dopracovat

Gordon Messmer z Red Hatu před časem předložil návrh na vytvoření speciální edice Fedory zaměřené na AI vývoj. Mělo jít o ideálně upravenou Fedoru obsahující prostředí pro vývojáře a modely lokální umělé inteligence a strojového učení. Počítalo se s využitím LTS jádra pro co nejvyšší stabilitu / použitelnost GPU ovladačů a připravené atomické obrazy zaměření na AI nástroje, jako třeba Podman Desktop, Goose CLI. Plus samozřejmě co nejsnadnější použití uzavřených ovladačů Nvidia (jaderné moduly, CUDA runtime).
Návrh byl přijat komunitou převážně negativně, a to velmi ostře. Porušoval některé základní principy, tedy z hlediska FOSS zejména zaměření na uzavřené ovladače Nvidia a konzervativní přístup k používané verzi jádra systému. Část přispěvatelů pak přidala obavy ze záplavy budoucího nekvalitního, AI generovaného kódu do repozitářů. Někteří dlouholetí přispěvatelé kvůli tomu dokonce oznámili odchod z projektu. Fedora Council tak otočila a po květnovém předběžném schválení návrhu nyní dva členové změnili své kladné stanovisko a návrh je tak v zamítavé fázi a současně kvůli vyhrocené diskusi byla debata nad ním ukončena.
Návrh se tak odkládá du budoucna, minimálně do konání akce Flock 2026 a vedle technických věcí bude potřeba dopracovat i právní záležitosti a pak možná dojde na předložení inovovaného návrhu. Ten, ať už vznikne a následně bude či nebude schválen, už nesmí vyvolávat tak ostrou odmítavou reakci významné části komunity.