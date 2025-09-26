Fedora má návrh politiky používání jazykových modelů při vývoji

Projekt Fedora zveřejnil návrh politiky týkající se používání nástrojů umělé inteligence při vývoji distribuce. V uplynulém roce projekt hledal odpověď na otázku, jaký by měl být přístup k jazykovým modelům a jejich použití při vývoji distribuce. Proces začal v létě 2024, kdy se komunita k tomuto téma vyjadřovala.
Vidíme potenciál AI, který nám pomůže vybudovat lepší platformu, ale máme také oprávněné obavy ohledně soukromí, etiky a kvality, vysvětluje Jason Brooks, který je členem rady v projektu Fedora.
Zveřejněný návrh vychází z podnětů komunity a snaží se připravit jasné a proveditelné pokyny pro další postup.
Cílem je umožnit našim přispěvatelům prozkoumat pozitivní využití AI, které jsme identifikovali, a zároveň vytvořit jasná ochranná opatření, která budou chránit projekt a jeho hodnoty před riziky, na která jsme upozornili, popisuje Brooks.
Návrh například říká, že každý vývojář nese odpovědnost za vlastní příspěvky. Obsah generovaný umělou inteligencí je třeba považovat za návrh, nikoli za konečný kód nebo text. Použití takové pomůcky by mělo být jasně deklarováno v commitu nebo jiným způsobem. AI by také neměla mít konečné slovo při rozhodování o tom, zda bude příspěvek přijat či nikoli.
Členové rady teď vyzývají zástupce komunity, aby si text podrobně přečetli a vyjádřili se k jeho obsahu ve správném vlákně v diskusním fóru. Za dva týdny pak bude rada obvyklým způsobem hlasovat o ratifikaci textu politiky.
Děkujeme vám za vaše zapojení během celého tohoto procesu, dodává Brooks.