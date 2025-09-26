Root.cz  »  Linux  »  Fedora má návrh politiky používání jazykových modelů při vývoji

Fedora má návrh politiky používání jazykových modelů při vývoji

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Umělá intenigence programuje Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Projekt Fedora zveřejnil návrh politiky týkající se používání nástrojů umělé inteligence při vývoji distribuce. V uplynulém roce projekt hledal odpověď na otázku, jaký by měl být přístup k jazykovým modelům a jejich použití při vývoji distribuce. Proces začal v létě 2024, kdy se komunita k tomuto téma vyjadřovala. Vidíme potenciál AI, který nám pomůže vybudovat lepší platformu, ale máme také oprávněné obavy ohledně soukromí, etiky a kvality, vysvětluje Jason Brooks, který je členem rady v projektu Fedora.

Zveřejněný návrh vychází z podnětů komunity a snaží se připravit jasné a proveditelné pokyny pro další postup. Cílem je umožnit našim přispěvatelům prozkoumat pozitivní využití AI, které jsme identifikovali, a zároveň vytvořit jasná ochranná opatření, která budou chránit projekt a jeho hodnoty před riziky, na která jsme upozornili, popisuje Brooks.

Návrh například říká, že každý vývojář nese odpovědnost za vlastní příspěvky. Obsah generovaný umělou inteligencí je třeba považovat za návrh, nikoli za konečný kód nebo text. Použití takové pomůcky by mělo být jasně deklarováno v commitu nebo jiným způsobem. AI by také neměla mít konečné slovo při rozhodování o tom, zda bude příspěvek přijat či nikoli.

Členové rady teď vyzývají zástupce komunity, aby si text podrobně přečetli a vyjádřili se k jeho obsahu ve správném vlákně v diskusním fóru. Za dva týdny pak bude rada obvyklým způsobem hlasovat o ratifikaci textu politiky. Děkujeme vám za vaše zapojení během celého tohoto procesu, dodává Brooks.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Jak funguje obnovitelná nafta?

Šípkový likér, čaj či marmeláda chtějí čas, recepty nejsou složité

Postkvantová kryptografie je tady: jak nasadit vše potřebné už dnes

Přístroje, které mají měřit cukr bez kapky krve, nefungují

Lidé platí tisíce za vitamíny a léky v infuzích, přínos je ale pochybný

10 prototypů Škody, které nikdy nespatřily sériovou výrobu

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

Poskytujete SaaS? Tak pozor, nový EU data Act vás limituje

„No, tohle nespálíte!“ Zjistěte, jak Tomáš začínal pracovat se dřevem

V datových schránkách je nepříliš bezpečná novinka

Jak Prima digitálně podporují Zrádce

Nebezpečné léky s rizikem předávkování byly populární i u nás

Pražským Karlínem mají jezdit autonomní roboti

Vlastní e-mailing: Ušetříte na nástroji, proděláte na tržbách

Jak bude otevřeno v neděli 28. září?

Léky chránící před HIV jsou nově i v injekcích

Potvrzování odpracovaných směn za rizikové profese v praxi

ChatGPT ovládá více než 80% trhu, konkurence zaostává

Jak vypadá operace kýly s asistencí přes 5G síť

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI