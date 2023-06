Fedora ulehčí nasazení systemd-boot jako náhrady GRUBu

Autor: Fedora Project

Fedora v současnosti používá GRUB a shim pro start UEFI počítačů. Tak to zůstane i nadále, ale podle návrhu by mělo jít místo GRUB a shim alternativně používat již od instalace systemd-boot, který se již stejně s Fedorou dodává.





V případě použití systemd-boot by již nebyl potřeba /boot oddíl. Zbyl by jen /boot/efi , tedy systemový EFI oddíl, na kterém by bylo jádro i initrd. Tato změna byla navržena pro Fedoru 39, ale ještě ji musí schválit Fedora Engineering and Steering Committee (FESCo).





(zdroj: phoronix)