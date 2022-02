Pokud chcete emulovat instrukce x86/x86_64 na 64bitových procesorech ARM, můžete použít pomalé QEMU nebo o něco rychlejší Box86 a Box64. FEX-Emu by měl být ještě rychlejší, cílí na hry a to včetně her pro Windows. Ty se budou spouštět přes buď přes Wine nebo pomocí Steam Proton, který je na Wine založený.

Na konferenci FOSDEM včera představil FEX-Emu jeho tvůrce Ryan Houdek. Zdrojové kódy naleznete na GitHubu.

(zdroj: phoronix)