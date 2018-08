David Ježek

V rámci letošního GSoC 2018 pracoval Danil Iashchenko na implementaci některých filtrů v FFmpeg pod OpenCL. Z měření provedených na stroji s CPU Intel Core i5–4200U (5 let staré dvoujádro generace Haswell) a GPU AMD Radeon HD 8750M (též stáří 5 let, výkonově spadající ve své době do vyššího středního segmentu v nabídce AMD) vyplývá výrazná úspora využití CPU pro výpočty: CPU verze filtrů spotřebovávala ~68 %, GPU verze zajistila pokles vytížení CPU na necelých 29 %.