Filtrování DNS s RethinkDNS

Nedávno jsme tu měli pěkný článek o AdGuard Home, což je vlastně DNS s filtrováním reklamy a škodlivých webů podle vašich potřeb. Podobně funguje RethinkDNS, jen neběží na vašem „železe“. Můžete si detailně vybrat mezi asi 200 seznamy blokovaných adres, nebo jednodušeji jen mezi kategoriemi. Není potřeba se přihlašovat, adresa DoH či DoT se změní podle vámi vybraných blokování.
K dispozici je také open source aplikace pro Android buď na Google Play nebo v F-Droid. Zdrojové kódy jsou na GitHubu. Aplikace kombinuje DNS, VPN a firewall. Některé služby, jako VPN, budou v budoucnu placené. Doplňme, že filtrování má také projekt DNS4EU a pro blokování reklamy přes DNS v lokální síti slouží například Pi-hole či Adblock na OpenWrt.