 »   »  Finančním ředitelem CZ.NIC se stal Tomáš Fuňka, hardwarovou divizi vede Michal Hrušecký

Petr Krčmář

Sdružení CZ.NIC, správce české národní domény .CZ, oznámilo novinky ve vedení. Finančním ředitelem se stal ekonom Tomáš Fuňka, hardwarovou divizi povede softwarový inženýr Michal Hrušecký.

Tomáš Fuňka vystudoval Mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Po skončení studií působil v bankovním sektoru, kde se zabýval finančním plánováním a řízením rizik. Během své profesní dráhy získal také zkušenosti s controllingem a s financováním developerských projektů. Ve sdružení CZ.NIC bude mít Tomáš Fuňka na starosti plánování, řízení a koordinaci chodu finančního systému sdružení, přičemž bude dohlížet také na efektivnost jeho hospodaření.

Michal Hrušecký vystudoval Informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Už v průběhu studia začal pracovat ve společnosti SUSE Linux, kde úzce spolupracoval s komunitou. V roce 2012 stál u zrodu prvního ročníku aktuálně největší české konference věnované open source – LinuxDays. Do sdružení CZ.NIC nastoupil Michal Hrušecký již v roce 2016, a to do projektu Turris, jehož vedení nyní přebírá. Společně s tímto projektem bude mít Michal Hrušecký na starosti i další hardwarové projekty, které ve sdružení CZ.NIC vzniknou.

Změny v managementu sdružení souvisí především s jeho dalším rozvojem. Tomáš Fuňka je zkušený ekonom a finanční auditor, který bude nyní z titulu své funkce zodpovídat také za tým evropských projektů. Michal Hrušecký prokázal své kvality při práci na projektu Turris, proto jeho vedení nyní přebírá. Vedoucí projektu Turris bude mít nyní na starosti i naší nově vzniklou hardwarovou divizi, uvedl Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC.

(Zdroj: Tisková zpráva)