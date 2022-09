Firefox 105 vylepšuje chování při nedostatku paměti

Autor: Mozilla





Na světě je nové vydání prohlížeče Firefox 105. „Ohnivá liška“ nově třeba umí z dialogu náhledu tisku nechat vytisknout jen aktuální stránku. Dále podporuje rozdělené service workery k kontextu třetí strany, gesto „švenknutí dvěma prsty“ po touchpadu na platformě Windows plus prohlížeč nyní splňuje specifikaci User Timing L3. Vyhledávání ve velkém seznamu položek je nyní dvakrát rychlejší, což se povedlo nahrazením dosavadní implementace array.includes a array.indexOf SIMD verzí kódu.

Opraveno je několik chyb včetně bezpečnostních, na Windows by se měl Firefox výrazně lépe chovat v situacích nedostatku paměti, u macOS je spraveno scrollování, které často chybně posouvalo i do stran (úhlopříčně). Na Linuxu by zase Firefoxu měla daleko méně často docházet paměť a prohlížeč bude i svižnější, když se obecně systému nebude dostávat paměť.





K dispozici je i přehled novinek pro podniky či pro vývojáře. K dispozici je nová stopětka již jako Flatpak či Snap.