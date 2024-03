Firefox 125 nabídne vkládání URL ze schránky a zvýrazňování v PDF

Autor: Depositphotos

Po vydání Firefoxu 124 organizace Mozilla povýšila nadcházející verzi Firefoxu 125 do kanálu beta pro veřejné testování a my už tak víme, co nás v příštím vydání čeká. Šikovnou novinkou bude automatické vkládání adresy ze schránky. Pokud bude mít uživatel ve schránce nabranou URL a použije adresní řádek, Firefox si adresu přečte a nabídne rovnou její otevření.





Firefox 125 také slibuje podporu zvýrazňování v dokumentech PDF, automatické zjišťování proxy serverů protokolem WPAD a rozšířenou ochranu stahování, která proaktivně blokuje stahování z adres, které nemusejí být důvěryhodné.





Uživatelům doplňků pro práci s panely v kontejnerech příští verze Firefoxu slibuje, že jim umožní vyhledávat v adresním řádku také stránky otevřené v různých kontejnerech. Kromě toho je slibována vylepšená navigace v nastavení pomocí tabulátoru a šipek.

(Zdroj: 9to5linux)