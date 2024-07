Firefox 128 má ve výchozím stavu zapnuté anonymní sledování PPA

Společnosti Mozilla a Meta vytvořily PPA (Privacy-Preserving Attribution). Jde o způsob, jak zadavatelé reklam mohou zjistit, jestli jejich reklama funguje. Přitom se dbá, aby nebylo sledováním narušeno soukromí a anonymita uživatelů.





PPA je ve výchozím stavu zapnuté v novém Firefoxu 128 pro všechny uživatele. Mozilla říká, že by bylo složité všem uživatelům PPA vysvětlit. Proto jim to zapnou. Pokud nesouhlasí, mají si to vypnout (Privacy & Security → Website Advertising Preferences). To není nejšťastnější řešení a vyvolalo řadu negativních reakcí.

CTO Mozilly Brendan Eich se vyjádřil, že PPA ve Firefoxu 128 je zatím prototyp, který bude testován jen na několika stránkách a v budoucnu bude odstraněn. Navíc PPA dodržuje soukromí uživatelů pomocí striktní anonymizace dat, ale problém měl rozhodně být lépe a dopředu komunikován.

Připomeňme nechvalně známý Privacy Sandbox v Chrome. Ten je však ve výchozím stavu vypnutý a vyžaduje zapnutí od uživatele. Zde však Google nehraje čestně a vydává Privacy Sandbox již podle jména za něco, co chrání soukromí uživatelů. I když jde opět o sledování pro účely vyhodnocení účinnosti reklamy.

(zdroj: reddit)