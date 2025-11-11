Firefox 145 už nevyšel pro 32bitový Linux, přináší podporu formátu Matroska

Vývojáři uvolnili novou verzi webového prohlížeče Firefox s pořadovým číslem 145. Podle dříve oznámeného plánu jde o první verzi, která už není k dispozici pro 32bitové linuxové systémy. Pokud ji potřebujete používat, zůstává k dispozici 32bitový Firefox ESR 140 s dlouhou podporou, který bude dostávat bezpečnostní aktualizace minimálně do září 2026.
Kromě toho přináší nová verze dlouho očekávanou podporu formátu Matroska pro běžně používané kodeky jako AVC, HEVC, VP8, VP9, AV1, AAC, Opus a Vorbis.
K dispozici je také možnost přidávat, upravovat a mazat komentáře v souborech PDF, abyste si mohli vytvářet vlastní poznámky (shrnutí, otázky, úkoly atd.). Postranní panel s komentáři vám pomůže prohledat všechny vaše komentáře a rychle se k nim přesunout.
Firefox 145 také aktualizuje položku kontextového menu Kopírovat odkaz pro zvýraznění, aby uživatelé mohli sdílet libovolné části webové stránky s ostatními kopírováním odkazu prostřednictvím kontextového menu. Aktualizováno bylo také rozložení horizontálních panelů s mírně zaoblenějším vzhledem, spolu s tlačítky a textovými vstupy ve všech nastaveních.
Celá řada novinek je k dispozici také pro vývojáře. Jde například o podporu návrhu
Atomics.waitAsync, který umožňuje synchronizaci vláken na základě hodnoty ve sdílené paměti, a také podporu nové hlavičky
Integrity-Policy, která se používá k vynucení integrity podzdrojů pro skripty.