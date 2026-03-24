Firefox 149 s nativními dialogy pro výběr souborů i bezplatnou VPN

Nová verze Firefoxu (viz přehled novinek beta verze) konečně na Linuxu používá standardní souborové dialogy přes XDG Portaly (tam, kde není toto k dispozici, Firefox i nadále použije GTK3 dialogy). Co naopak oproti původním předpokladům chybí, je v Rustu psaný dekodér formátu JPEG XL, tedy
jxl-rs, kterým Mozilla plánuje nahradit svůj předchozí JPEG XL dekodér psaný v C++ (prozatím setrvává v Nightly větvi).
Vývojáři dále nasadili novou verzi PDF čtečky, která je rychlejší a přidává i podporu stahování obrázků z PDF skrze kontextovou nabídku. Vylepšena je podpora HTTP/3 uploadu, přibyla další API, lepší informování o chybách, zabudovaná vlastní VPN (bezplatná verze je limitována na 50 GB dat měsíčně) a také spousta novinek pro vývojáře.